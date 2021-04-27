Циклон принес в Центральную Россию снегопады и аномальный холод (ФОТО)

Атлантический циклон принес сильные снегопады в Центральную Россию. В некоторых центральных и южных областях региона образовался временный снежный покров. Снегом засыпало ряд районов Подмосковья, Тульскую, Курскую, Орловскую области, сообщает центр погоды «Фобос».

Как отмечают синоптики, в городе Плавске Тульской области высота снежного покрова достигла 20 см, а в подмосковной Кашире образовался снежный покров высотой 17 см.

В течение дня в столичном регионе сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега. В южных и восточных районах они могут быть сильными.

Пришедшее в Центральную Россию похолодание сегодня будет усиливаться. Так, в северных районах температура опустится до мартовских значений – 0...+5°. В средней полосе ожидается до +5...+10°. Лишь на юге будет выше +15°, но это на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

Сегодня в Москве ожидается до +7°, что вдвое ниже апрельских показателей. Будут идти дожди, местами со снегом. Завтра столбики термометров поднимутся до +9°, выглянет солнце. К пятнице потеплеет до +14°, но к 1 мая дожди вновь усилятся и похолодает.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.04.21

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