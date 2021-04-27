Россияне стали заметно меньше курить за 10 лет

Распространенность курения среди взрослых россиян в 2020 году уменьшилась до 21,5%. Курильщиков старше 15 лет подсчитали в Минздраве РФ.

«Распространенность курения табака среди населения старше 15 лет снизилась: 34% в 2009 году, 21,5% – в 2020 году», – цитирует итоговый отчет министерства о работе в 2020 году РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», в 2019 году чаще всего курили и выпивали в Магаданской и Сахалинской областях, Хакасии, Бурятии и Амурской области. Самыми мало пьющими и курящими регионами России аналитики назвали Чечню, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Тамбовскую область.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.04.21

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