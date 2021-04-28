Россия срочно направит в Индию крупную партию медицинской помощи

Россия в ближайшие дни направит крупную партию медицинской помощи в Индию, где в последнюю неделю прирост заболевших коронавирусом бьет мировые рекорды. Об этом сообщает МИД РФ. Россия отправит в Индию лекарства, аппараты ИВЛ и другое медоборудование.

«Руководством Российской Федерации принято решение в духе дружбы и особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и в целях борьбы с резким ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией направить в Индию срочным рейсом МЧС России крупную партию помощи, включающей кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В Индии шестой день подряд количество новых случаев Covid-19 превышает 300 тыс. Всего в стране с начала пандемии подтверждено 17 636 307 случаев заражения, от коронавируса скончались почти 198 тыс. человек. На фоне резкого роста заболеваемости больницы страны испытывают острую нехватку кислорода, лекарств и свободных коек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.04.21

Роспотребнадзор советует на Пасху мыть яйца, чтоб не подхватить сальмонеллез. / Уральские синоптики дали прогноз на длинные майские выходные. / На улице Екатеринбурга снова внезапно умер человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»