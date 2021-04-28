Общественники нашли нарушения в половине пивной продукции в России

Мониторинг, проведенный «Общественной потребительской инициативой», выявил нарушения в половине пивной продукции, представленной в российских магазинах. Чаще всего производители не указывают на этикетке госстандарты.

Эксперты организации проверили 106 наименований пивоваренной продукции по всей стране. У 53% товаров были обнаружены несоответствия обязательным требованиям.

«Наиболее типичное и распространенное нарушение (24%) – отсутствие на маркировке сведений о государственных стандартах, требованиям которых должна соответствовать алкогольная продукция. Значительны доли нарушений в виде отсутствия сведений о содержании этилового спирта в 100 мл продукции (17%) и в объеме потребительской тары (11%), а также сведений об энергетической ценности в джоулях (9%)», – сообщили в «Общественной потребительской инициативе».

Кроме того, порой производители не указывают сведения о содержащихся в пиве вредных для здоровья веществах, не ставят дату изготовления, а также в целом наносят на этикетку нечеткую маркировку.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.04.21

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