Пандемия повлияла на карьерные планы россиян

Больше половины россиян готовы пройти переобучение на новую или смежную специальность. Пандемия убедила работающих граждан в том, что они могут потерять места из-за развития технологий. Об этом свидетельствую результаты исследования, проведенного Boston Consulting Group (BCG) и The Network при участии hh.ru в России и ряде стран СНГ.

«В ожидании последствий пандемии больше двух третей сотрудников в мире готовы пройти переобучение, в России – больше половины, 56%. Интерес к развитию новых навыков выше всего среди тех респондентов, которые находятся в начале или середине карьеры», – приводит результаты опроса РИА «Новости».

В исследовании приняли участие 209 тысяч человек из 190 стран, в том числе около 17 тысяч из России. Экономическая неопределенность, вызванная пандемией коронавируса, усугубила ситуацию, когда работники почти в каждой отрасли уже и так начали беспокоиться, что могут потерять рабочие места из-за развития технологий.

«По данным опроса, за время пандемии опасения в связи с автоматизацией усилились у 41% респондентов во всем мире, в России этот показатель несколько ниже – 31,5%. Рост обеспокоенности особенно характерен для людей, которые работают в финансовых учреждениях, страховых или телекоммуникационных компаниях», – отмечают авторы исследования.

Многие люди задумались над тем, чтобы полностью изменить свою карьеру. При этом они готовы вкладывать время и деньги, чтобы в дальнейшем работать в таких сферах, где требуются максимальные инвестиции, – медицине, науке, искусстве. Чаще всего к переобучению готовы сотрудники сектора услуг, работы с клиентами или продаж. «Представители менее уязвимых секторов – таких, как здравоохранение и медицина, социальное обеспечение, наука и исследования, – в целом выразили меньшую заинтересованность в смене карьеры. В России к этому списку добавляется сектор маркетинга и коммуникаций», – также показало исследование.

В списке потенциальных карьерных путей первое место занимают цифровые и информационные технологии. По мнению экспертов, это объясняется расширением возможностей в этих областях и в целом высоким уровнем оплаты труда.

Москва, Зоя Осколкова

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