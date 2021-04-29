70% опрошенных россиян верят в силу вакцины против эпидемии

Более половины (65%) опрошенных россиян одобряют массовую вакцинацию от Covid-19. И 70% верят, что прививка остановит новые вспышки заражения коронавирусом, сообщает ВЦИОМ по итогам собственного исследования.

Чаще всего в пользу вакцинации высказывались граждане старше 60 лет (81%) и 45-59 лет (71%), и жители Москвы (69%) и Санкт-Петербурга (72%).

А вот привиться российским препаратом от Covid-19 готовы 46% респондентов, и 11% опрошенных уже сделали прививку. 39% отказались бы от вакцинации отечественным препаратом.

Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1600 респондентов старше 18 лет. Размер ошибки не превышает 2,5%.

По данным портала Gogov.ru, на 29 апреля в России 12,04 млн человек привились хотя бы одним компонентом вакцины. Оба укола уже сделали 7,32 млн россиян, то есть 5,01% от населения страны.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.04.21

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