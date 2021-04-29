Пенсионерам в Хабаровске дарят яйца за вакцинацию. «Позор и унижение!» – отреагировали соцсети

Жителям Хабаровска от 60 лет и старше, сделавшим прививку от коронавируса накануне Пасхи, выдают десяток яиц бесплатно. Об этом сообщает региональный минздрав в своем инстаграме.

Акция приурочена к празднику Воскресения Христова. Все пенсионеры, прошедшие вакцинацию 29 и 30 апреля, получат яйца в подарок. Партию столовых яиц выделили местные птицефабрики. В акции участвуют 14 пунктов вакцинации.

Многие интернет-пользователи в своих комментариях осудили эту акцию, но нашлись и те, кто поддержал инициативу чиновников.

«Слов не подберу, как отнестись к такому унижению людей пожилого возраста», «Позорище, только у нас такое возможно, еще что будут выдавать», «Почему-то мне стыдно», «Какой позор и унижение!!!!! Как Вам не стыдно!», – пишут возмущенные комментаторы в соцсетях.

«Ничего позорного не вижу. Молодцы. Перед Пасхой почему бы и не получить 10 яиц))», «Что в этом позорного? Молодцы! Почаще акции нужны», «Прививки делают бесплатно, еще и подарок к Пасхе? Что плохого?», – оппонируют другие пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что москвичам старше 60 лет за вакцинацию будут выдавать подарочные карты номиналом 1000 баллов, что эквивалентно 1 тыс. рублей.

В Магаданской области и на Чукотке пенсионерам за прививку будут выплачивать по 1 тыс. и 2 тыс. рублей соответственно.

Хабаровск, Наталья Петрова

Хабаровск. Другие новости 29.04.21

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