Солнце и сухо: когда в центр Европейской России вернется хорошая погода

Синоптики из центра «Фобос» рассказали об «окне» хорошей погоды в Центральной России, страдающей сейчас от холодов и дождей, в первомайские праздники.

По прогнозу метеорологов, в период со второй половине дня 1 мая и в течение всего 2 мая в центре европейской части России будет солнечно и сухо. Погода наладится благодаря антициклону. Днем в субботу, 1 мая, ожидается до +9…+14°, а в воскресенье воздух прогреется до +11…+16°. В ночные часы температура в столичном регионе будет опускаться до +3…+5°, сообщает сайт gismeteo.ru.

Сильные дожди из-за влияния холодного фронта в Центральной России прогнозируются вечером 30 апреля и в ночь на 1 мая, когда выпадет до 5 мм осадков. При этом будет умеренно тепло – в светлое время суток ожидается до +9…+16°. В понедельник, 3 мая циклон принесет интенсивные дожди – за сутки выпадет до 22-27 мм осадков, что составляет половину всей месячной нормы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.04.21

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