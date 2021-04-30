В Москве после обыска задержали адвоката Ивана Павлова. Он защищает ФБК* и Ивана Сафронова

У главы правозащитного объединения юристов и журналистов «Команда 29» Ивана Павлова ранним утром 30 апреля прошел обыск в номере гостиницы в Москве, после чего его задержали, сообщается на сайте team29.org. По данным одного из адвокатов «Команды 29» Евгения Смирнова, работало ФСБ. Павлову вменяют ст. 310 УК РФ (Разглашение данных предварительного расследования», сообщил Смирнов в своем Facebook.

Также правоохранители в Санкт-Петербурге примерно в 6:40 утра выломали дверь у IT-менеджера «Команды 29» Игоря Дорфмана. Он перестал выходить на связь. С чем связаны действия силовиков, пока неизвестно.

Петербургский адвокат Иван Павлов защищает журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Сегодня утром Павлов должен был участвовать в очередном заседании суда по делу Сафронова. Лефортовский районный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Ивану Сафронову.

Также Павлов представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК*) в деле о признании этой организации экстремистской.

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