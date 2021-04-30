В России предложили ввести сбор с выезжающих за границу туристов

Глава Приморского края Олег Кожемяко предложил ввести «выездной сбор» для россиян, которые едут на отдых за рубеж. Полученные средства следует направить на развитие внутреннего туризма, полагает губернатор, передает РБК.

«Сегодня, когда население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны», – объяснил Кожемяко необходимость введения сбора.

Источник издания, близкий к комиссии Госсовета по туризму, физической культуре и спорту сообщил, что Кожемяко уже выступал с предложением о введении сбора с граждан при поездках за границу на прошедшем 20 апреля заседании комиссии.

Средства от «выездного сбора» предлагалось использовать на финансирование нового национального проекта по туризму. Комиссия, которую возглавляет сам Кожемяко, включила предложение о «выездном сборе» в список мер по поддержке туризма, рекомендуемых к рассмотрению кабмином РФ.

Между тем представитель курирующего туризм вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявила, что инициатива о введении «выездного сбора» правительством не рассматривается. В Ростуризме также заверили, что эту идею не обсуждают.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.04.21

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