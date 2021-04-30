В России 85% объявлений о работе оказались ложными

В настоящее время около 4,5 млн человек в России ищут работу. Однако среди объявлений о вакансиях около 85% содержат ложную информацию. Об этом свидетельствуют результаты исследования общественного движения «Труд» и Финансового университета при правительстве России.

Среди объявлений о наборе на рабочие специальности доля ложных объявлений еще выше – 91%, пишут «Аргументы и факты». В первую очередь работодатели указывают неправдоподобно высокую зарплату.

В объявлении заработная плата может быть указана в 70-100 тысяч рублей. Когда же человек приходит устраиваться на работу, оказывается, что это заработок за два-три месяца, если работать без выходных и в праздники.

Зачастую в трудовых договорах официально прописывают лишь минимальный размер оплаты труда, а остальную сумму указывают как мотивационную часть, условия выплаты которой нигде не прописаны. Большинство соискателей узнают об обмане только после первого месяца, который они отработали за копейки, потому что были на испытательном сроке или не выполнили план. В результате многие увольняются, а работодатель начинает набор других сотрудников.

Кроме того, вместо трудового договора работнику предлагают подписать гражданско-правовой акт или оформиться самозанятым. В этом случае новый сотрудник не получает гарантии занятости, оплаты сверхурочных, праздничных, больничных и выплаты страховой пенсии.

Авторы исследования указывают, что лишь 61% респондентов уверены в том, что получают «белую» зарплату. Таким образом, более трети российских работников находятся в полулегальном или нелегальном секторе экономики.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.04.21

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