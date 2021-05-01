Президент России подписал закон о запрете двойного гражданства для госслужащих

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете двойного гражданства для госслужащих.

Как уже сообщал «Новый День», Госдума приняла соответствующее решение 20 апреля. Отныне наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства не позволяет занимать должности государственной или муниципальной службы, а также работать там, где требуется оформление допуска к государственной тайне.

Сотрудники госорганов или органов местного самоуправления обязаны извещать руководство об утрате гражданства России или о приобретении гражданства другой страны или вида на жительство в ней.

Ограничения не распространяются на жителей Крыма, не имеющих возможности оформить отказ от украинского гражданства.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 01.05.21

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