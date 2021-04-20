Госдума запретила госслужащим иметь двойное гражданство

Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении законопроекты, запрещающий госслужащим иметь иностранное гражданство и вид на жительство в другом государстве. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за проголосовало 419 депутатов.

Документы корректируют нормы ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Согласно принятым поправкам, граждане не могут занимать госдолжности «в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства».

Поправки также вносятся в Трудовой кодекс, в котором закрепляется норма о том, что запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране лицам на должностях, не относящихся к государственной или муниципальной службе, но для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне. Речь идет об обеспечивающем персонале госорганов.

Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, эти запреты должны быть перенесены и на помощников депутатов. «Будет правильно внести изменения в закон о статусе депутата и члена Совета Федерации. Я обращаюсь к профильному комитету. Давайте проявим солидарность всех фракций, внесем поправки, которые введут запрет для помощников депутатов как штатных, так и тех, кто на общественных началах», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», ранее Госдума также приняла закон, запрещающий иностранным гражданам, лицам без гражданства, незарегистрированным общественным объединениям, НКО-иноагентам и иностранным СМИ-иноагентам, а также российским юрлицам, включенным в реестр иностранных СМИ-иноагентов, «осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов», и в тех или иных формах участвовать в избирательных кампаниях и референдумах.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 20.04.21

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