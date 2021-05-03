Выплаты на детей и беременным: Путин утвердил поручения по посланию парламенту

Президент России Владимир Путин поручил в августе выплатить по 10 тыс. рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания Федеральному собранию, опубликованных на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить <…> предоставление в августе 2021 г. единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты», – говорится в поручении. Доложить главе государства о выполнении поручения нужно до 1 сентября 2021 года.

Ранее министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что выплата будет предоставлена на 17 млн детей.

Кроме того, президент РФ поручил кабмину обеспечить с 1 июля 2021 года ежемесячные выплаты в размере половины величины прожиточного минимума трудоспособного населения беременным с низким доходом. Выплату получат те женщины, в случае если срок их беременности составляет шесть и более недель и они встали на медицинский учет на ранних сроках, а размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума.

Также кабмину поручено с 1 июля текущего года предоставить ежемесячные выплаты в размере половины величины прожиточного минимума ребенка, установленной в субъекте РФ, детям от 8 до 16 лет, живущим в неполных семьях или в семьях, имеющих право на получение алиментов и не получающих их, «в случае если такие семьи признаны нуждающимися или остаются таковыми после получения алиментов», говорится в документе.

Кабмину нужно будет отчитаться о выполнении этих поручений до 15 сентября 2021 год.

Помимо этого, Путин поручил правительству заняться созданием системы мер поддержки семей с детьми в целях сведения к минимуму риска бедности таких семей. Доклад о выполнении поручения необходимо представить до 1 июля 2021 года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.05.21

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