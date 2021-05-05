В России могут запретить продажу энергетиков детям

Основатель Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец инициировала введение на федеральном уровне запрета на продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Свое предложение она направила в Роспотребнадзор, Минздрав, Минпромторг и комитет по охране здоровья Госдумы, сообщает RT.

Волынец напомнила, что для производства энергетиков используются разнообразные стимуляторы, таурин, большое количество кофеина, а также красители и ароматизаторы. Энергетики часто ставят на полки с прохладительными напитками, из-за чего создается обманчивое и опасное впечатление о безвредности энергетических напитков. Этот факт, по ее словам, очень тревожит врачей и родительское сообщество.

Дети и подростки в силу отсутствия знаний и жизненного опыта не могут оценить вред от употребления энергетиков, отметила Волынец, указав, что и врачи, и внимательные родители категорически против того, чтобы дети пили эти напитки.

В этой связи в ряде регионов России на местном уровне уже введен запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, добавила общественница, отметив, что этот запрет следует распространить на территорию всей страны. Более того, Волынец предложила запретить продажу энергетических напитков в образовательных, медицинских, спортивных организациях, а также в организациях отдыха и оздоровления детей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.05.21

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