Почти половина россиян пойдут на парад или салют в честь Победы

Почти треть (32%) опрошенных россиян пойдут на парад или будут участвовать в возложении венков, еще 16% поедут смотреть праздничный салют. Но подавляющее большинство решили заняться своими делами, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Каждый пятый (21%) предпочитает смотреть парад и военные фильмы по телевизору. По 15% опрошенных планируют в День Победы заниматься домашними делами или работой, принимать гостей или уехать на дачу. Самыми активными участниками праздничных мероприятий станет молодежь в возрасте 25-34 лет (37%) и люди до 44 лет (35%).

При этом, 69% опрошенных россиян назвали День Победы в числе главных праздников в году. Чаще всего о нем говорили респонденты 60 лет и старше (78%), а также в возрасте 45-59 лет (70%).

Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1600 россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.05.21

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