Треть россиян ежедневно терпят спам-звонки и сообщения

Почти треть (29%) опрошенных россиян каждый день получают навязчивую рекламу. И подавляющее большинство (73%) спам-сообщений связаны с рекламой банковских услуг, сообщил ВЦИОМ по итогам собственного исследования.

Четверть респондентов (24%) сталкивается со спамом от одного до нескольких раз в неделю, еще 17% – раз в месяц. И почти треть (28%) уже месяц не получали навязчивых рекламных сообщений.

Чаще всего (73%) опрошенным россиянам звонят и пишут те, кто предлагает банковские услуги. Вдвое реже навязчивая реклама предлагает услуги связи (35%) и медицинских учреждений (34%). Реже всего в спаме попадаются предложения туристических услуг (9%) и покупки компьютерных программ (12%).

Спам-звонки и сообщения раздражают 63% опрошенных, а 29% относятся к ним безразлично. При этом только 28% респондентов назвали верное значение слова «спам», то есть «навязчивая реклама». 37% признались, что слышат его впервые, 14% решили, что так называют ненужную информацию.

Опрос проведен 30 апреля методом телефонного интервью среди 1600 россиян старше 18 лет. Размер ошибки не превышает 2,5%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.05.21

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