Российские власти потратят почти полмиллиарда рублей на сайт по поиску работы

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) потратит 457 млн рублей на доработку системы «Работа в России». Платформа будет собирать данные о вакансиях и соискателях, а также станет ресурсом для получения информации о рынке труда в целом.

В настоящее время на портале «Работа в России» зарегистрировано 10 млн пользователей и размещено 1,7 млн вакансий. Роструд израсходует на модернизацию платформы, а также ее продвижение в поисковиках, 457 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Власти хотят сделать из портала рекрутинговый ресурс, например, такие как «Авито Работа», HeadHunter (HH.ru) или SuperJob. «Планируется обеспечить техническую возможность для автоматического размещения вакансий на «Работе в России» с других площадок – различных сайтов по поиску работы или сайтов крупных организаций», – пояснили в Минтруда.

Планируется, что на платформе помимо размещения ваканций можно будет проводить видеоинтервью с работодателем, загружать в портфолио соискателей данные из образовательных организаций, например дипломы, а также вести «мониторинг трудовой и образовательной траектории выпускников». Будут задействованы технологии машинного обучения и нейросети для оптимизации подбора резюме и вакансий.

Кроме того, с помощью нового сервиса Роструд сможет отслеживать занятость в регионах, в реальном времени видеть движение рабочей силы и угрозы увольнения сотрудников, получать данные о сотрудниках, перешедших на дистанционный режим, и оценивать вовлеченность рабочей в силы в экономику.

По словам игроков рекрутингового рынка РФ, Роструд ставит своей целью с помощью новой площадки понять, что происходит на рынке труда. Информация, которая есть в нынешнем виде, например, о безработных или средних зарплатах, не соответствует действительности. Впрочем, для того, чтобы получить информацию от других компаний, Роструду придется договариваться с бизнесом.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.05.21

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