Привитым от Covid-19 россиянам предложили начислять авиабонусы

Привитые от коронавируса россияне могут получить бонусы от авиакомпаний. Минтранс уже рассматривает эту инициативу, а S7 Airlines готовится запустить акцию для пассажиров, пишут «Известия».

Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) попросило Минтранс рекомендовать крупным перевозчикам ввести бонусы для пассажиров, которые сделали прививку от Covid-19. В письме речь идет не только об авиакомпаниях, но и ОАО «РЖД», фирмах, предоставляющих услуги каршеринга и такси.

Предполагается, что поощрения составят от 500 рублей до 5 тыс. рублей. По мнению ОПП, введение бонусов простимулирует программу вакцинации и ускорит возобновление сообщения с другими странами.

В Минтрансе подтвердили, что предложение уже рассматривается.

Главный эксперт института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов сомневается, что начисление миль повлияет на эпидобстановку в стране. А вот дополнительное финансовое бремя, которым обернется бонусная программа, может ухудшить положение авиакомпаний, которые и так сильно пострадали от закрытия границ.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает бонусную программу хорошим ходом для привлечения пассажиров. В условиях пониженного спроса на авиаперевозки проводить акции для привитых россиян лучше, чем просто сохранять низкие цены.

По данным портала Gogov.ru, на 12 мая 13,51 млн россиян (9,24% от населения) получили хотя бы один компонент вакцины от Covid-19, а 8,94 млн привиты полностью.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.05.21

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