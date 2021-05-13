Студентам разрешили выбирать собственную траекторию внутри специальностей

Госдума приняла во втором чтении проект закона об индивидуальных образовательных траекториях для студентов вузов. Планируется, что россияне смогут получать несколько квалификаций внутри одной специальности или менять направления обучения.

Вузы сами будут определять, обучение по каким специальностям можно будет совмещать и с какого года. Все решат подзаконные акты, которые разработают вузы вместе с профильными ведомствами. Планируется, что некоторые положения закона начнут действовать с 1 сентября 2021 года.

«Понятно, что в рамках инженерных специальностей есть несколько направлений, и можно будет получить диплом по нескольким направлениям», – пояснил первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин.

В вузах согласились, что абитуриенты не всегда осознанно выбирают специальность при поступлении. В целом, руководители одобрили новшества, но отметили, что их введение может столкнуться с проблемами.

Ректор МИФИ Михаил Стриханов обеспокоен, что образовательные программы ждет «размывание», а у студентов может случиться «перегрузка» из-за дополнительного объема информации.

«Если количество часов не увеличится, как туда внедрить второй профстандарт? И выйдет, что студент не будет специалистом ни в одной специальности», – цитирует ректора «Коммерсантъ».

Старший директор по основным образовательным программам НИУ ВШЭ Анна Коровко отметила, что введение образовательных программ нового типа может потребовать дополнительных бюджетных мест. А, значит, и новых трат из бюджета.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце прошлого года во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Глава государства призвал обеспечить студентов третьего курса свободой в выборе направлений подготовки.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.05.21

После выхода Ройзмана из спецприемника его будет ждать еще один суд. / «Просто пошутил»: подростка задержали за ложное сообщение об угрозе нападения на школу. / В Крыму ожидается дефицит некоторых фруктов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»