Половина россиян вынуждены работать сверхурочно

Почти половина россиян признались в том, что им приходится перерабатывать. При этом большинство считают, что сверхурочная работа допустима, только если стоит вопрос о выживании компании, передает RT.

53% работников в России заявили, что не перерабатывают. 47% опрошенных говорят, что им постоянно приходится заниматься сверхурочной работой. В исследовании аналитического центра сервиса для управления бизнесом «Битрикс24» приняли участие сотрудники 616 компаний.

65% сотрудников считают, что регулярные переработки допустимы при выживании компании в сложной экономической ситуации.

Четверть работников навсегда перешли на удаленку после локдауна. 44% продолжают работать в офисе, а 30% частично работают дистанционно. 84% респондентов считают, что сотрудник, который работает из дома, может ненадолго отвлекаться на личные дела.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.05.21

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