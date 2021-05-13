Все меньше россиян занимаются благотворительностью

Россияне стали реже заниматься благотворительностью. Чаще других участие в волонтерской деятельности и благотворительных акциях принимает молодежь. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

С 2019 года доля россиян, которые вообще не участвовали в работе благотворительных организаций или не занимались волонтерством, выросла с 20% до 40%. В исследовании приняли участие 1600 совершеннолетних граждан.

При этом за последние четыре-пять лет каждый четвертый (24%) передавал вещи и игрушки в детские дома или дома престарелых, каждый пятый (21%) вносил деньги на счет людям, нуждающимся в помощи, 16% давали милостыню, 15% вносили деньги на счета благотворительных организаций, 7% участвовали в волонтерской работе, а 6% – в благотворительных акциях.

Чаще всего благотворительностью занимаются молодые люди в возрасте 18-24 лет. Среди них каждый пятый участвует в волонтерской деятельности, 14% – в благотворительных акциях. Граждане постарше (25-44 лет) чаще помогают детским домам и вносят деньги на счет нуждающихся или благотворительных организаций.

38% респондентов считают, что общественные организации приносят реальную пользу. 13% придерживаются другого мнения, а почти половина (49%) опрошенных сказали, что ничего не знают о работе таких организаций.

Москва, Зоя Осколкова

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