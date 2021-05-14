Будет жарче, чем в июле: на Россию идет первая волна экстремальной жары

В России усиливается рекордная жара. В выходные столбики термометров поднимутся выше +30 градусов на Урале, в Западной Сибири и на востоке Европейской части России. С понедельника экстремальная жара распространится на другие регионы России, в том числе и на Центральную Россию, сообщает центр погоды «Фобос».

Синоптики объясняют аномальные температуры блокирующим процессом в атмосфере. «Над азиатской частью страны и восточной половиной Русской равнины расположился мощный казахстанский антициклон. И циклоны, наступающие со стороны Атлантики, просто не могут сдвинуть его с места. Приходится обходить по северным морям. Из-за этого процесса повсеместно от западных границ страны до Сибири преобладают южные потоки воздуха», – говорится в сообщении.

В зоне непосредственного влияния антициклона безоблачное небо позволяет солнцу все больше прогревать очень теплые воздушные массы. В результате температуры растут день за днем. Так, в выходные станет еще жарче, чем сегодня. К примеру, в Челябинске в субботу, воскресенье и понедельник воздух будет прогреваться до +32…+33°, что намного выше нормы июля.

В Москве ливни с грозами пока не дадут властвовать жаре – до конца недели ожидается +23...+25°. Но с понедельника гребень антициклона доберется и до столичного региона. Температура поднимется до +27...+29°.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.05.21

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