В России утвердили новый праздник

В России появился новый праздник – День фармацевтического работника. Об этом сообщается в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Новый профессиональный праздник будет отмечаться 19 мая, говорится в документе. Ранее Минздрав выступил с предложением утвердить День фармацевтического работника.

День медицинского работника в России отмечается в третье воскресенье июня, 12 мая – Международный день медицинских сестер. Кроме того, в прошлом году был утвержден День работника скорой помощи, который будут праздновать 28 апреля.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.05.21

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