В России введут учет домашних животных

Правительство РФ разработает поправки в законодательство о единой методике учета домашних питомцев и мониторинга бродячих животных. Такое поручение кабмину дал президент Владимир Путин. Документ должен быть готов в срок до 1 декабря 2021 года. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Правительству предстоит рассмотреть множество вопросов по содержанию и разведению домашних питомцев, финансированию приютов для безнадзорных животных, унифицировать нормы для таких приютов, наладить систему реагирования на обращения об издевательствах над животными.

Кроме того, глава государства дал указание уделить внимание формированию в обществе ответственного отношения к животным, в том числе стимулировать добровольную стерилизацию, вакцинацию и маркирование животных, а также способствовать развитию благотворительных и волонтерских действий.

Генпрокуратура обязана до 1 сентября проверить, как органы власти и организации соблюдают требования законов об ответственном обращении с животными.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.05.21

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