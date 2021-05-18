Россиянам рассказали о схемах обмана на кассе в магазине

Несмотря на использование высокотехнологичного кассового оборудования, в российских магазинах все еще есть место мошенничеству. О самых популярных схемах обмана рассказала доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова.

«Лишний товар в чеке – один из самых распространенных способов обмана на кассе. Если покупается один-два товара, то совершить обман достаточно сложно, а если много позиций, то обмануть покупателя довольно просто. Бывает, конечно, что просто сканер не распознает штрих-код, а потом считает его два раза», – сообщила эксперт агентству «Прайм».

Кроме того, нечистые на руку кассиры могут добавить в чек посторонний товар. Часто так поступают, когда продукт заносится к оплате не с помощью сканера, а вручную через специальный код.

С давних пор распространен такой способ обмана покупателей как неправильная сдача. По правилам, кассир должен назвать общую стоимость покупок, затем сумму полученных от покупателя денег и сумму сдачи, после чего выдать ее вместе с чеком. Впрочем, далеко не все сотрудники магазинов выполняют эти действия добросовестно. В этом случае, стоит быть внимательным и сразу заявить об обмане. Тогда проверить сдачу можно, сняв кассу и выявив излишки в ней денег.

Недостаточное информирование об акциях также является полем для мошенничества. Например, когда два товара продаются по цене одного. Покупатель не знает об этой акции и приносит на кассу один товар, кассир пробивает покупку, не уведомив клиента, а затем забирает себе второй оплаченный товар.

Нередко продавцы грешат тем, что сканируют вместо накопительной карты покупателя свою. Тогда бонусные баллы зачисляются на карту лояльности кассира.

«Наиболее эффективным современным способом противостояния кассовому мошенничеству является видеонаблюдение и запись всей работы кассира на видеосервер, чтобы при необходимости можно было детально просмотреть операции с покупателем. А покупателям совет – сверяйте чек с перечнем своих покупок, не отходя от кассы. О случаях отмены не следует забывать. Помните, что пока не напечатан чек, платеж не прошел», – заключила эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.05.21

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