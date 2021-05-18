Умерла автор детективов Екатерина Вильмонт

Писательница и переводчица Екатерина Вильмонт умерла 16 мая. Автору детективов и любовных романов было 75 лет.

«Книги Екатерины Вильмонт издавались и издаются огромными тиражами, она неизменно входила в число самых любимых и популярных писателей России. Издательство АСТ выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Екатерины Николаевны. Эту потерю ничем не возможно будет восполнить», – сообщили в пресс-службе издательства АСТ.

В компании напомнили, что Екатерина Вильмонт открыла новую эпоху современной российской прозы. А любовные романы писательницы не раз экранизировались, например, «Три полуграции».

Москвичка Екатерина Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года. В 1995 году вышла в свет ее первая книга «Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры». Всего в издательстве АСТ вышло более сорока романов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 18.05.21

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