Депутаты предложили приравнять медиков к силовикам

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о присвоении медицинским работникам статуса, равного положению сотрудников силовых ведомств. Это касается и наказания за нападение на медиков.

«С 2010 по 2016 год совершено 1200 нападений на медработников при исполнении служебных обязанностей. Многие медицинские специалисты, проработав некоторое время в практическом здравоохранении, видя свою незащищенность, уходят из профессии, что приводит к еще большему дефициту кадров», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Депутаты отметили, что с учетом возросших биологических угроз задачи современной медицины приближаются по значимости к обеспечению национальной безопасности.

«Статус медицинского работника гос. системы здравоохранения необходимо приравнять к правовому положению профессиональных категорий граждан, в отношении которых предусмотрен особый порядок госзащиты их прав, свобод, здоровья и жизни (военнослужащие, сотрудники и служащие органов МВД, Росгвардии)», – предложили парламентарии.

Авторы законопроекта напомнили, что медики все чаще подвергаются нападениям и не имеют должной защиты. Парламентарии также предложили дополнить статью 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» санкцией за причинение вреда здоровью медикам при исполнении должностных обязанностей. Напомним, максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы до 10 лет.

Москва, Наталья Рязанова

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