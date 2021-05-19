Кабмин РФ облегчит оформление прописки и временной регистрации

Правительство России облегчит процедуру регистрации по месту жительства и пребывания. Оформить постоянную прописку или временную регистрацию можно будет через портал госуслуг. Соответствующее постановление утвердил глава кабмина Михаил Мишустин. Новшества начнут действовать с 1 июля 2022 года.

В частности, регистрацию по месту жительству можно будет оформить, подав заявление через сайт «Госуслуги». После обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт, посетив регистрирующий орган «всего один раз», сообщается на сайте правительства РФ.

Упрощенная процедура будет действовать для тех, кто захочет оформить временную прописку. Эту услугу можно будет получить полностью дистанционно. В постановлении говорится, что заявитель имеет право получить свидетельство по почте или на портале госуслуг.

Услуги по регистрации будут предоставляться на основе принципа экстерриториальности, следует из документа. Граждане смогут обратиться в любой орган учета в пределах города или муниципального района, а жители городов федерального значения – в любое профильное подразделение на их территории.

«Новые правила сделают регистрационные услуги для граждан более удобными и менее затратными по времени», – подчеркивается в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.05.21

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