У жителей Татарстана изъяли 40 единиц оружия

В Татарстане было изъято около 40 единиц огнестрельного оружия, хранившегося с нарушениями. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Сотрудники Росгвардии проверяют владельцев оружия после трагедии в школе в Казани. «Порядка 40 стволов были временно отобраны у владельцев, поставлены на учет», – сказал Мухаметшин на брифинге.

Напомним, утром 11 мая бывший выпускник напал на гимназию в Казани. В результате стрельбы и взрыва погибли девять человек, 26 оказались в больнице. Президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить требования к гражданскому обороту оружия.

Кроме того, правительство РФ готовит новые правила антитеррористической защиты школ. Депутаты Госдумы предложили запретить анонимность в интернете, отслеживать опасную информацию в соцсетях и ввести понятие «нежелательный контент» для жестоких видеоигр.

Казань, Зоя Осколкова

Казань. Другие новости 19.05.21

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