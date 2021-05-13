Путин – о трагедии в Казани: «Решения после варварского преступления должны быть жесткими»

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал стрельбу в гимназии №175 в Казани, жертвами которой стали 9 человек, еще 23 пострадали. Глава государства назвал нападение на учебное заведение варварским преступлением. По его словам, случившееся – трагедия и страшная беда, дети и учителя испытали настоящий шок. Путин при этом высоко оценил действия учителей сотрудников гимназии и предложил представить их к государственным наградам.

«И учителя, и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально», – заявил президент на совещании с правительством. Он подчеркнул, что многие учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы защищать своих учеников, а затем помогали им выбраться из гимназии и укрыться в безопасном месте. «Никто не покинул свой пост. Все исполнили свой профессиональный долг и человеческий долг», – сказал глава государства.

«Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии», – добавил он.

Путин также подчеркнул, что для предупреждения подобных преступлений нужно «серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом». По его словам, решения должны быть обоснованными и жесткими.

Президент добавил, что жесткой и персональной должна быть и ответственность для лиц, которые выдают разрешение на оружие и необходимые для этого документы. «Здесь нужен строгий порядок. Ситуации, когда, например, медицинскую справку можно просто купить за деньги, порой даже не приходя на осмотр, – такие ситуации должны быть полностью исключены», – заявил глава государства.

В свою очередь глава Росгвардии Виктор Золотов заявил на совещании, что такие документы должны выдавать только государственные медицинские учреждения. По его мнению, возраст для покупки гражданского оружия необходимо повысить до 21 года. А разрешение на полуавтоматическое оружие выдавать только людям, которые пять лет имели опыт обращения с гладкоствольным. Кроме того, Золотов предложил ввести психологическое тестирование при получении справки на оружие, передает ТАСС.

Отметим, что Путин признал наличие проблем в вопросе обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. Он напомнил, что в 2018 году было дано на этот счет поручение, затем вышло постановление кабмина. «Однако не все из того, о чем мы говорили, сделано в полном объеме, на должном уровне», – заявил президент.

Он поручил правительству срочно внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений. «У нас в целом система выстроена, но многое отдано на решение местных властей, самих школ. Должен быть единый подход в целом по стране. И в дальнейшем совместно с регионами нужно держать эту сферу под постоянным контролем», – считает глава государства.

Напомним, утро 11 мая 19-летний бывший ученик казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев ворвался в учебное заведение и устроил стрельбу. В результате девять человек, среди которых семеро детей, погибли, 23 доставили в больницу. Напавший на гимназию задержан. Накануне суд в Казани отправил стрелка под арест на два месяца. Сегодня стало известно, что Галявиев пройдет психолого-психиатрическую экспертизу в Москве.

Москва, Наталья Петрова

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