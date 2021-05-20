Думский комитет одобрил инициативу приравнять пиротехнику к оружию

Законопроект о приравнивании пиротехники к оружию одобрен для первого чтения в Госдуме. Думский комитет по госстроительству и законодательству дал положительное заключение пакету поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

Группа думских депутатов и глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев внесли проект в Госдуму 23 апреля. Планируется, что депутаты рассмотрят поправки еще до конца мая.

Авторы законопроекта отметили, что полиция регулярно ловит россиян на хулиганских выходках с пиротехникой. Но суды редко признают, что подобные предметы могут использоваться как оружие, и отпускают задержанных.

«Наибольшую опасность такие преступления представляют в период проведения значимых общественно-политических мероприятий, а также в местах массового скопления граждан. Предлагается уточнить ч.2 ст. 213 УК РФ, приравняв хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся и пиротехнических предметов, аналогичному деянию, совершенному с использованием оружия», – говорится в проекте закона.

Наказание по данной статье может быть в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн рублей или лишения свободы до семи лет.

Тем за проектом предложено ввести уголовную ответственность за незаконное изготовление или сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж. Авторы поправок отметили, что действующие сейчас административные наказания не действуют на виновных в данном деянии.

Напомним, правила получения разрешения на оружие и наказание за его незаконный оборот срочно ужесточаются в связи с нападением на школу в Казани. Утром 11 мая бывший ученик ворвался в здание с оружием и самодельной бомбой. В результате погибли 9 человек, 27 пострадали.

Москва, Наталья Рязанова

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