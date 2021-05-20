90% мороженого в российских магазинах оказалось некачественным

Большая часть мороженого, которое продается в российских магазинах, не соответствует стандартам качества. Об этом сообщили в пресс-службе «Общественной потребительской инициативы».

Специалисты исследовали более 70 наименований мороженого, размещенного на торговых прилавках по всей России. В 90% случаев были обнаружены те или иные нарушения, пишут «Известия» со ссылкой на итоги мониторинга. По данным Россельхознадзора, доля фальсификата на рынке молочной продукции составляет порядка 20%, а по некоторым категориям достигает 50%.

Производители обманывают покупателя, занижая жирность продукта, используют крахмал и растительные жиры. В некоторых образцах обнаружили антибиотики и бактерии группы кишечной палочки. Менее 10% продукции не имеют никаких нареканий.

«В настоящее время существующих административных и технических решений недостаточно для пресечения подобной практики и предупреждения нарушений. Штрафы в несколько сотен тысяч рублей, конфискация продукции, а также риск административного приостановления деятельности предусмотренные КоАП РФ, не останавливают нарушителей», – отметил председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

По его словам, объем рынка настолько велик, что даже комплексные усилия надзорных органов не позволяют переломить ситуацию. Эксперт посоветовал покупателям быть предельно внимательными при покупке мороженого, а государству необходимо принять действенные меры, которые позволят не допустить реализацию опасных товаров.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.05.21

Водителю «бешеной Хонды» снова дали 6 лет и 6 месяцев. / Ройзману не удалось оспорить штрафы за участие в митингах. / Челябинцы требуют отставки главы района. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»