Минюст намерен автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД

Министерство юстиции России предложило упростить взыскание штрафов за нарушение правил дорожного движения. В частности, ведомство намерено автоматически списывать деньги с банковского счета автомобилиста без участия судебных приставов при фиксации нарушения дорожными фото- и видеокамерами . Об этом сообщил замглавы ведомства Евгений Забарчук. Новый порядок может вступить в силу уже в 2022 году.

По словам замминистра юстиции РФ, упрощенный порядок взыскания просроченных штрафов за нарушения ПДД предполагает, что деньги будут списываться со счета должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения без участия сотрудников органов принудительного исполнения. Об этом он заявил на Петербургском международном юридическом форуме, передает «Интерфакс».

Забарчук добавил, что до конца текущего года будет утверждена основная законодательная база по цифровизации работы приставов, чтобы уже с 2022 года начал работать режим цифрового исполнительного производства, сообщает ТАСС.

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ранее сообщили, что новый механизм не отменяет предварительного уведомления должника о взыскании с него штрафа.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.05.21

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