Родители попросили проверить влияние антистресс-игрушек на детей

В Роспотребнадзоре проверят влияние на детей популярных антистресс-игрушек. С такой просьбой в ведомство обратились родители.

Специалисты научно-исследовательских институтов проверят Pop it, Simple Dimple и Squishy и другие антистресс-игрушки. Первые два устройства при нажатии издают щелкающий звук, третья, выполненная из синтетических материалов, после сжатия принимает прежнюю форму.

«Роспотребнадзор обращает внимание, что данные игрушки имели узконаправленную область применения, использовались для нейтроотличных людей с неврологическими расстройствами, – сообщается на сайте ведомства. – Стереотипное поведение (потребность издавать щелкающие звуки, повторяющиеся движения, сжимания-разжимания) часто возникает в состоянии стресса как неосознанная реакция в ответ на неблагоприятный неконтролируемый раздражитель. Указанные игрушки позволяют снизить напряжение».

При покупке антистресс-игрушек специалисты рекомендуют внимательно их изучить, обратить внимание на состав, запах, упаковку. Маркировка, нанесенная на изделие, должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой, доступной и для осмотра и идентификации.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.05.21

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