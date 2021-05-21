ВС РФ признал экстремистским движение NS/WP

Верховный суд России согласился с доводами Генпрокуратуры и признал сетевое движение NS/WP экстремистским. Решение принято 21 мая, передает ТАСС.

Согласно закону, теперь лидер движения и его члены могут быть привлечены к ответственности за участие в экстремистском объединении. Они не смогут легально собираться на митинги, участвовать в выборах и иметь банковские счета.

С момента официального решения ВС РФ запрещено демонстрировать даже символику этого движения.

Девять участников признанного экстремистским движения стали фигурантами громкого дела, по которому в 2014 году Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор. За нападениях и убийствах мигрантов и бездомных обвинение просило для лидера группировки пожизненный срок, но суд назначил 24 года колонии строгого режима. Через месяц лидер получил второй приговор: 3,5 года лишения свободы за попытку побега.

Москва, Наталья Рязанова

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