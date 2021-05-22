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Суббота, 22 мая 2021, 15:47 мск

Новости Общество

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Конституция – в подарок: в России нашли новый способ повысить уровень патриотизма

Россиянам, впервые получающим паспорт, с 1 июля начнут вручать экземпляр Конституции.

Решение коснется 14-летних граждан, у кого паспорт будет первым, а также иностранцев, получающих гражданство России. Соответствующее решение приняло правительство РФ по поручению президента страны Владимира Путина, информирует пресс-служба кабмина.

В сообщении отмечается, что нововведение «позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике России».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.05.21

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