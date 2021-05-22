Высшее образование в России станет гибридным

Высшее образование в России будет совмещать элементы очного и дистанционного обучения. Такое заявление сделал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на просветительском марафоне «Новое знание».

По словам министра, в будущем в высшем образовании «всегда будет блок, связанный с дистанционным общением».

Живое общение при гибридном обучении останется, заверил он, уточнив, что лабораторные работы будут проходить офлайн, сообщает ТАСС.

Как подчеркнул глава ведомства, практическая подготовка, особенно по целому ряду специальностей и направлений, всегда будет составным элементом высшего образования будущего. «Без этого никуда», – резюмировал Фальков.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.05.21

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