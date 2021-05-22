Полиция провела задержания на съезде муниципальных депутатов в Новгороде

Полиция провела задержания на всероссийском собрании муниципальных депутатов – Земском съезде, который проходит в Великом Новгороде.

Правоохранители пришли в конференц-зал гостиницы «Амакс Россия» и потребовали прекратить мероприятие из-за нарушения антиковидных ограничений. Вскоре сотрудники полиции задержали одного из организаторов съезда, бывшего депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину и депутата муниципального образования «Владимирский округ» в Санкт-Петербурге Виталия Боваря, сообщает телеканал «Дождь».

«Меня задержали. Причину задержания не назвали, не представились. Все это – преступление против народных депутатов. Наш съезд открыт и его уже не закрыть», – написала Галямина в своем Facebook. По ее словам, полицейские зашли «посчитать количество участников» – насчитали 25, при допустимых 30. «Это не помешало начать жесткие и противозаконные задержания», – отметила экс-депутат.

Как сообщил муниципальный депутат Москвы Сергей Власов в своем телеграм-канале, на всех собравшихся участников съезда, в том числе на него, полиция составляет протоколы по ч. 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Эта статья предусматривает штраф для граждан в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей. Позже Власов уточнил, что в оформленных протоколах написано, что в зале находился 31 человек, несмотря на то, что полиция «пересчитала участников съезда по головам – нас было 25 человек».

Надо отметить, что 18 мая губернатор Новгородской области Андрей Никитин ужесточил антикоронавирусные меры в регионе, ограничив численность частных публичных мероприятий до 30 человек. Решение было принято за несколько дней до проведения съезда муниципальных депутатов. Галямина заявила, что указ губернатора будет оспорен в суде. По ее словам, мероприятие будет организовано так, чтобы оно максимально соответствовало требованиям указа.

Великий Новгород, Наталья Петрова

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