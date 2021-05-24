Эксперты напомнили о смертельной опасности ландышей

В центральной части России зацвели ландыши. Специалисты напомнили, что этим цветком лучше любоваться издалека.

«Все части этого растения ядовиты, а самая большая концентрация токсинов содержится в ягодах. Ландыш содержит сердечный гликозид (конваллятоксин), повышенная доза которого приводит к летальному исходу по причине сбоев в работе сердца. Опасен яд и для домашних животных», – сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Ландыш включен в Красную книгу Московской области, поэтому людей, которые продают эти цветы, ждет административная ответственность.

Тем, кто пойдет в лес, чтобы полюбоваться ландышами, рекомендовали не подходить близко. Это очень хрупкий цветок, который не переносит уплотнения почвы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.05.21

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