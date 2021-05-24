Начало лета принесет в центр России осеннюю прохладу и дожди

Конец мая ознаменуется приходом полярного фронта в Центральную Россию и на Урал, который принесет ливни и похолодание. В результате конец весны и начало лета могут оказаться не по сезону прохладными, прогнозирует центр погоды «Фобос».

Так, в Москве, согласно данным gismeteo.ru, днем 30 и 31 мая ожидается до +14…+15°, будет солнечно, а ночью температура будет опускаться до +6…+9°. Но уже в первые дни лета, 1-2 июня, погода ухудшится: небо затянут облака, пройдут дожди, местами прогремят грозы. Столбики термометров покажут +14…+16° днем и до +10° в темное время суток, что ниже климатической нормы.

Значительно прохладнее будет на Урале. На смену аномальной жаре придут дожди с грозами. 31 мая в Екатеринбурге похолодает до +10°, будет пасмурно, ожидается сильный дождь с грозой, а 1 июня прогнозируется до +12, но уже без осадков. Ночные температуры в эти дни будут опускаться до +4…+6°.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.05.21

В Екатеринбурге пройдет международный турнир по бильярду с призовым фондом 1 миллион рублей. / В Крыму отмечается острый дефицит паллиативных коек для детей. / В Белую башню проведут водопровод. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»