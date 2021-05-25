На Землю надвигается геомагнитный шторм

Вечером 25 мая на Землю обрушится магнитная буря.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, первое соприкосновение выброшенных солнечных частиц с нашей планетой произойдет около 22:00 мск во вторник, что вызовет первые возмущения магнитного поля.

В среду вероятны слабые магнитные бури, сообщает центр погоды «Фобос». По расчетам ученых, наиболее плотное ядро выброса достигнет Земли около 04:00 мск 26 мая. Именно в этот период ожидаются первые магнитные бури продолжительностью от 3 до 6 часов. Однако геомагнитный шторм будет непродолжительным, и уже вечером 27 мая магнитосфера Земли вновь станет слабовозмущенной, а к выходным вернется в спокойное состояние.

В периоды повышенной солнечной активности метеозависимым людям рекомендуется соблюдать ряд предосторожностей. В частности, следует по возможности ограничить работу, требующую повышенного внимания и сосредоточенности, избегать стрессовых ситуаций и больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Добавим, что магнитные бури могут вызвать помехи в радиосвязи и сбои в работе спутниковых и энергетических систем, а также космических аппаратов. В период мощных геомагнитных штормов в небе можно наблюдать полярное сияние.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.05.21

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