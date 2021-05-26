В России силовикам повысят оклады

Правительство России распорядилось с 1 октября повысить оклады военнослужащим в соответствии с их должностями и званиями. Это коснется военных, проходящих службу как по контракту, так и по призыву. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации 26 мая.

«Повысить с 1 октября 2021 года в 1,037 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», – говорится в постановлении.

Кроме того, оклады повысятся у проходящих службу в Росгвардии, а также у сотрудников органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенников и «лиц начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи», следует из документа.

Оклады будут увеличены за счет предусмотренных бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.05.21

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