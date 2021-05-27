В банке назвали любимый день недели мошенников

Чаще всего звонки от телефонных мошенников поступают гражданам по вторникам. Аферисты предпочитают звонить днем.
С января по апрель текущего года мошеннических звонков стало почти на треть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование ВТБ.
В этом году клиенты сообщали банку, что они могли оказаться жертвами злоумышленников в период с 11.00 до 14.00 каждый вторник. В 2020-м излюбленным днем мошенников была среда.
Наименьшей популярностью у обманщиков пользуется пятница и выходные дни, при этом они практически не звонят с полуночи до пяти часов утра.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 27.05.21
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