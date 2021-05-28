В России ужесточат порядок вывоза детей за границу

В России планируют ужесточить правила вывоза детей за границу при разногласиях родителей. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

Соответствующие поправки уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, передает РИА «Новости». «Система становится гибче: родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны. Отозвать же заявление можно будет во внесудебном порядке», – сказал Груздев.

Гражданин России, который подал заявление о запрете на выезд ребенка, сам сможет выезжать вместе с ребенком: «Запрет распространяется только на выезд ребенка с другим родителем или самостоятельные поездки». При этом родитель-иностранец, подавший такое заявление, сам не сможет выехать вместе с ребенком.

«Необходимость подобной нормы обусловлена тем, что на практике нередки случаи, когда родители-иностранцы вывозят своих детей – граждан России за границу при наличии разногласий с другим родителем, являющимся гражданином нашей страны», – пояснил юрист.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.05.21

Шура, фильм про Туве Янссон и марафон хоров в парке – Weekend (18+). / Тунис отменил ПЦР-тесты и карантин для привитых туристов. / В Крыму продлили антиковидные ограничения. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»