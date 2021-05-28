В России 13 видов животных могут исчезнуть навсегда

В России под угрозой исчезновения находятся 13 видов животных. Об этом заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

«Не должны наши дети и внуки животных по картинкам изучать. Уже сейчас есть 13 видов, по которым, если не предпринимать никаких решений, то они исчезнут бесследно», – сказал министр на Невском международном экологическом форуме в пятницу.

Речь идет о таких видах, как амурский тигр, среднеазиатский и дальневосточный леопард, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, дзерен, белый медведь, стерх, гренландский и серый киты.

Ранее стало известно, что в Анюйском национальном парке четыре тигра погибли прошедшей зимой, троих из них сбили автомобили. Об этом сообщило ФГБУ «Заповедное Приамурье» после подсчета кошек на территории.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.05.21

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