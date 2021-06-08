Каждый десятый россиянин зависим от компьютера или смартфона

Почти половина (43%) опрошенных россиян стали проводить за компьютерами и смартфонами больше времени за время пандемии. 14% признались в зависимости от цифровых устройств, следует из исследования аналитического центра НАФИ.

После начала пандемии 43% респондентов стали чаще засиживаться перед компьютерами или пользоваться смартфонами. 41% уделяет цифровым устройствам столько же времени, как прежде. При этом, 14% ощутили зависимость, стали больше беспокоиться и чаще испытывать стресс.

Опрошенные россияне в среднем 5 часов день решают в помощью цифровых устройств рабочие вопросы, 3 часа занимаются личными делами. 68% признались, что компьютер или планшет нужны им для работы, а 77% используют их только для личных нужд.

«Проблема чрезмерного использования цифровых устройств отмечается по всему миру. Зависимость пользователей, в том числе детей и подростков, от цифровых устройств растет», – отметила исполнительный директор НАФИ Людмила Спиридонова.

Опрос проведен в апреле 2021 года среди 1600 человек старше 18 лет в 53 регионах России. Погрешность не превышает 3,4%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.06.21

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