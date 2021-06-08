Госдума одобрила поиск пропавших по геолокации

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении поправки в закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Законопроект позволяет экстренным службам отследить данные геолокации мобильного телефона россиян, которые считаются пропавшими без вести.

После принятия закона полиция сможет в течение суток запросить у операторов сотовой связи данные геолокации телефона пропавшего человека. И в течение двух суток известить суд о своих действиях и получить официальное разрешение, сообщила пресс-служба Госдумы.

Законопроект был внесен в Госдуму осенью 2018 года и спустя год принят в первом чтении. Перед внесением поправок на второе чтение, авторы законопроекта обсудили текст документа со всеми заинтересованными сторонами. В итоге он был значительно изменен и теперь позволит незамедлительно начать розыск людей и в то же время сохранить закрепленную в Конституции тайну связи.

Планируется, что поиск детей или недееспособных людей можно будет начать сразу же по письменному заявлению родителя или законного представителя.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.06.21

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