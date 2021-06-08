Только каждый пятый россиянин готов выйти на митинг в защиту своих прав

Менее четверти опрошенных россиян готовы участвовать в митингах в своем городе. 21% респондентов готовы выступить за свои права или против падения уровня жизни, следует из исследования «Левада-центра» (внесен в реестр НКО, выполняющих функции иноагента).

Поучаствовать в митинге с политическими требованиями готовы и того меньше – 16% опрошенных. Только 28% допускают, что в их городе могут состояться подобные протесты. Вероятность акций против бедности допускают 30% респондентов.

«Это заметно ниже, чем в январе: тогда протесты считали возможными 45% и 43% респондентов соответственно», – отметили аналитики.

Опрос проведен 20-26 мая 2021 года методом личного интервью среди 1620 человек старше 18 лет в 50 субъектах РФ. Погрешность не превышает 3,4%.

Москва, Наталья Рязанова

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