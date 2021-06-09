Профессия врача на удаленке оказалась самой востребованной в России

В рейтинге новых самых востребованных профессий в текущем году первое место досталось специальности врача телемедицины. Таковы результаты исследования, проведенного для РИА «Новости» в центре сервиса Зарплата.ру.

Врач телемедицины – это доктор, который занимается диагностикой, оказывает медицинскую помощь или консультации дистанционно при помощи видео связи. Спрос на таких специалистов за время пандемии вырос в пять раз, а на терапевтов и педиатров почти в десять раз. Средних доход врачей на удаленке составляет около 130 тысяч рублей.

Кроме того, все более востребованными становятся специалисты в области экологии (доход от 60 тысяч рублей). Растет спрос на специалистов навигации и строительства в условиях Арктики (вахта – до 160 тысяч рублей) и робототехников (до 90 тысяч рублей).

Эксперты также зафиксировали мировой тренд, связанный с ростом спроса на появившиеся относительно недавно профессии пилота дронов (от 50 тысяч рублей), специалиста по кибербезопасности (от 100 тысяч рублей), инженера 3D-печати (от 50 тысяч рублей) и дизайнера виртуальной реальности или VR-архитекторы (от 90 тысяч рублей).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.06.21

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